Giustizia più vicina nel Cilento: a Stio la nuova sede dell’Ufficio di Prossimità

Un nuovo e fondamentale servizio si appresta a nascere per i cittadini del Comune di Stio e per l’intera area interna del Cilento. Venerdì 2 ottobre, alle ore 11:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Ufficio di Prossimità, un’iniziativa nata con l’obiettivo di rendere la giustizia sempre più accessibile e vicina alle esigenze della popolazione locale.

La struttura sarà ubicata nella frazione di Gorga, in via Monsignor Stromillo n. 2, all’interno dei locali del Centro di Educazione Ambientale. La nuova sede di Stio si inserisce in una rete territoriale già attiva nei comuni di Montano Antilia, Alfano, Roccadaspide, Castelcivita, Omignano e, di recente apertura, Castellabate.

Il progetto della Regione Campania per i servizi territoriali

L’iniziativa rientra nell’ambito di un più ampio progetto promosso dalla Regione Campania, concepito per potenziare l’efficienza degli uffici giudiziari e semplificare l’iter burocratico per l’accesso ai diritti fondamentali.

Attraverso l’Ufficio di Prossimità, i cittadini avranno la possibilità di sbrigare diverse pratiche di volontaria giurisdizione che non richiedono l’assistenza legale obbligatoria, riducendo in modo significativo la necessità di spostamenti verso il Tribunale di riferimento.

I servizi e le pratiche gestibili presso la sede di Gorga

Presso lo sportello sarà possibile usufruire di un’ampia gamma di servizi di assistenza e consulenza, tra cui:

Inoltrare le pratiche relative all’amministrazione di sostegno;

Richiedere autorizzazioni al giudice tutelare;

Presentare domanda per l’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio;

Richiedere la nomina di un curatore speciale;

Ricevere supporto specialistico nella compilazione della modulistica in uso presso gli uffici giudiziari;

Ottenere consulenza sulle tutele, sulle tutele minori e sugli altri istituti di protezione giuridica;

Accedere all’assistenza per ulteriori procedimenti di volontaria giurisdizione per i quali non è necessario l’ausilio di un avvocato.

L’Ufficio riceverà il martedì dalle 9.00 alle 12.00 nonché altro giorno della settimana previo appuntamento.

L’Amministrazione Comunale: “Risultato frutto della sinergia territoriale”

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giancarlo Trotta: