Attualità

Giustizia più vicina nel Cilento: a Stio la nuova sede dell’Ufficio di Prossimità

Inaugurazione il 2 ottobre a Gorga di Stio: un nuovo Ufficio di Prossimità per facilitare l'accesso ai servizi di volontaria giurisdizione nel Cilento.

Di:
Antonio Pagano
Giustizia più vicina nel Cilento: a Stio la nuova sede dell’Ufficio di Prossimità

Un nuovo e fondamentale servizio si appresta a nascere per i cittadini del Comune di Stio e per l’intera area interna del Cilento. Venerdì 2 ottobre, alle ore 11:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Ufficio di Prossimità, un’iniziativa nata con l’obiettivo di rendere la giustizia sempre più accessibile e vicina alle esigenze della popolazione locale.

La struttura sarà ubicata nella frazione di Gorga, in via Monsignor Stromillo n. 2, all’interno dei locali del Centro di Educazione Ambientale. La nuova sede di Stio si inserisce in una rete territoriale già attiva nei comuni di Montano Antilia, Alfano, Roccadaspide, Castelcivita, Omignano e, di recente apertura, Castellabate.

Leggi anche:

Omignano, opere e viabilità: il bilancio del sindaco Mondelli
Plastic Free: Agropoli scende in campo per la tutela del mare, mobilitazione tra scuola e territorio
Capaccio Paestum, presi i pirati della strada che hanno investito due minori

Il progetto della Regione Campania per i servizi territoriali

L’iniziativa rientra nell’ambito di un più ampio progetto promosso dalla Regione Campania, concepito per potenziare l’efficienza degli uffici giudiziari e semplificare l’iter burocratico per l’accesso ai diritti fondamentali.

Attraverso l’Ufficio di Prossimità, i cittadini avranno la possibilità di sbrigare diverse pratiche di volontaria giurisdizione che non richiedono l’assistenza legale obbligatoria, riducendo in modo significativo la necessità di spostamenti verso il Tribunale di riferimento.

I servizi e le pratiche gestibili presso la sede di Gorga

Presso lo sportello sarà possibile usufruire di un’ampia gamma di servizi di assistenza e consulenza, tra cui:

  • Inoltrare le pratiche relative all’amministrazione di sostegno;
  • Richiedere autorizzazioni al giudice tutelare;
  • Presentare domanda per l’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio;
  • Richiedere la nomina di un curatore speciale;
  • Ricevere supporto specialistico nella compilazione della modulistica in uso presso gli uffici giudiziari;
  • Ottenere consulenza sulle tutele, sulle tutele minori e sugli altri istituti di protezione giuridica;
  • Accedere all’assistenza per ulteriori procedimenti di volontaria giurisdizione per i quali non è necessario l’ausilio di un avvocato.

L’Ufficio riceverà il martedì dalle 9.00 alle 12.00 nonché altro giorno della settimana previo appuntamento.

L’Amministrazione Comunale: “Risultato frutto della sinergia territoriale”

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giancarlo Trotta:

“Sarà un momento significativo per la comunità e per l’intero territorio, volto a consolidare la presenza e la capillare diffusione dei servizi locali. Si tratta della dimostrazione concreta che, lavorando in sinergia con i sindaci e le altre autorità del territorio, si raggiungono grandi risultati.”

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.