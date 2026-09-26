Plastic Free: Agropoli scende in campo per la tutela del mare, mobilitazione tra scuola e territorio

In occasione della Giornata Nazionale Plastic Free e del World Cleanup Day, la città di Agropoli si è confermata protagonista attiva nella salvaguardia ambientale. Questa mattina, un’importante operazione di bonifica e raccolta rifiuti ha visto la mobilitazione di volontari, istituzioni e studenti lungo due punti nevralgici per l’ecosistema locale: l’arenile adiacente all’Istituto Superiore “Vico de Vivo” e la zona spondale del fiume Testene.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Plastic Free con il patrocinio del Comune di Agropoli, ha beneficiato della sinergia tra la società di gestione rifiuti Sarim, il Rotaract Paestum, Donation Italia e il Circolo Legambiente “Stella Maris” di Agropoli, evidenziando una collaborazione virtuosa per la salvaguardia del mare e del litorale cilentano.

L’impegno delle scuole e il prestigioso riconoscimento della terza tartaruga

L’evento ha visto la partecipazione straordinaria degli studenti dell’Istituto “Vico de Vivo”, presenti con numerose classi per testimoniare l’importanza della sensibilizzazione verso le tematiche ecologiche. Un coinvolgimento che rafforza il percorso intrapreso dalla città nella riduzione della plastica e nella sostenibilità.

In merito ai risultati e al valore dell’iniziativa per la comunità, il vicesindaco di Agropoli con delega all’Ambiente, Rosa Lampasona, ha sottolineato:

«Ricordiamo sempre che quest’anno siamo stati anche gli unici in provincia di Salerno e tre solo in Regione Campania che hanno preso una grande onorificenza che è quella della terza tartaruga Plastic Free. Proprio a dimostrazione del grande impegno della città di Agropoli, non è solo un obiettivo raggiunto dell’amministrazione, ma è un obiettivo raggiunto di tutta la città di Agropoli. Quindi ringrazio tutta la cittadinanza, tutti i nostri concittadini che tutti i giorni si impegnano proprio alla tutela dell’ambiente. Questa è un’associazione particolare che è nata da pochi anni e che ha raggiunto già grandi obiettivi a livello nazionale».

Un’azione globale con un impatto sul territorio regionale

L’appuntamento agropolese rientra in un contesto di ampio respiro, con interventi capillari distribuiti su tutto il territorio nazionale e internazionale focalizzati sulla salvaguardia dei corsi d’acqua e dei bacini marini.

A tracciare il quadro complessivo della giornata è stato Luca Correale, referente provinciale Plastic Free:

«Una data nazionale che quest’anno è anche internazionale perché ci sono appuntamenti anche fuori dall’Italia. Più di 190 appuntamenti quindi di clean up in Italia, qui siamo ad Agropoli, quindi in provincia di Salerno, in Campania 16 appuntamenti. Oggi il riferimento è sui mari e sui fiumi, e queste giornate appunto servono per sensibilizzare le persone con gesti concreti sulla problematica dei rifiuti e ovviamente anche sull’inquinamento da plastica».

Educazione ecologica e sinergia operativa al servizio della comunità

La pulizia straordinaria del litorale e delle sponde fluviali ha messo in luce non soltanto l’aspetto operativo della rimozione dei rifiuti, ma anche il profondo valore formativo dell’iniziativa, pensata per trasmettere senso di responsabilità civica alle giovani generazioni.

Chiara Lionetti, referente Plastic Free Agropoli, ha espresso profonda soddisfazione per la risposta del territorio e il contributo degli operatori: