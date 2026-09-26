Igiene ambientale ad Agropoli e Camerota: proclamato lo stato di agitazione

La Flaica Cub Salerno ha proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori del settore igiene ambientale impegnati nei territori comunali di Agropoli e Camerota. L’iniziativa sindacale punta a riaccendere i riflettori sulle criticità operative e sulla tutela del personale, sollecitando un intervento immediato da parte della società Sarim e delle istituzioni competenti.

Le criticità nel cantiere di Camerota e le richieste sindacali

Al centro della vertenza figurano diverse problematiche relative alle condizioni quotidiane dei dipendenti. Tra le criticità principali emergono l’inadeguatezza strutturale dei locali adibiti a spogliatoio nel cantiere di Camerota e la gestione del servizio di lavaggio delle divise operative.

La sigla sindacale evidenzia inoltre criticità nell’applicazione del piano ferie, nella concessione dei permessi retribuiti e nel corretto riconoscimento della maturazione degli scatti di anzianità. Per fare luce sulla situazione, è stata formalmente richiesta un’ispezione tecnica agli organi preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La posizione del sindacato e i rischi di sciopero

Il sindacato ha chiesto la convocazione di un tavolo di confronto urgente, coinvolgendo anche la Prefettura e gli enti di vigilanza per monitorare il rispetto delle normative vigenti.

Gerardo Rosanova, rappresentante provinciale della Flaica Cub Salerno, ha sottolineato la necessità di interventi concreti dichiarando: “Le maestranze chiedono unicamente garanzie sulla tutela della salute, sul decoro e sul pieno rispetto della contrattazione collettiva”.

In assenza di risposte tempestive e di soluzioni condivise, la mobilitazione è destinata a intensificarsi, con il concreto rischio di arrivare alla proclamazione di uno sciopero generale del personale addetto alla nettezza urbana nei due centri cilentani.