Cosentini di Montecorice: il museo a cielo aperto del carnevale si espande

Il borgo cilentano di Cosentini di Montecorice si arricchisce di un nuovo capitolo culturale con l’ampliamento del percorso museale all’aperto dedicato al tradizionale Carnevale locale, riconosciuto come Patrimonio Immateriale della Campania nel 2023. L’appuntamento per la presentazione ufficiale delle nuove installazioni è fissato per sabato 26 settembre, a partire dalle ore 18, nella piazza principale del paese.

L’evoluzione del percorso tra maioliche e tecnologia

Realizzato dall’Associazione Euphória con il sostegno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il progetto trasforma l’intero tessuto urbano in uno spazio espositivo permanente. Lungo i vicoli del centro storico, i visitatori possono ammirare le tavole dipinte in maiolica realizzate da “Matria ceramiche”. Dopo il debutto avvenuto lo scorso anno con le prime dieci opere, l’alloggiamento si arricchisce quest’anno di undici nuove installazioni e di quattro nuovi contenuti multimediali inediti. L’obiettivo è cristallizzare la memoria collettiva e rendere la storica mascherata fruibile durante tutto il corso dell’anno.

Innovazione digitale e accessibilità per tutti

Ogni opera d’arte ceramica è dotata di un apposito codice QR che permette di sbloccare contenuti video e fotografici esclusivi, offrendo un’immersione virtuale nella tradizione del Carnevale di Cosentini, noto localmente come “Carnuluvaro mio”. Particolare attenzione è stata rivolta all’inclusione sociale grazie al codice QR dedicato al “Viaggio Alternativo”. Questa soluzione tecnologica consente anche alle persone con difficoltà motorie o diversamente abili di esplorare digitalmente l’itinerario e i luoghi simbolo della manifestazione, superando le barriere architettoniche del borgo antico.