Agropoli, al via “Missione Umanità”: la Croce Rossa incontra il mondo

Il prossimo 27 settembre 2026 Agropoli ospiterà la seconda edizione di “Missione Umanità”, l’iniziativa ideata e promossa dalla Gioventù della Croce Rossa Italiana della Campania. Il titolo scelto per l’appuntamento di quest’anno è “Cross Roads”, un percorso incentrato sulla scoperta delle esperienze sul campo e delle buone pratiche sviluppate dalle Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa in differenti contesti internazionali.

Un villaggio esperienziale al Castello di Agropoli

L’evento si propone di offrire ai giovani volontari un’intensa giornata di formazione, confronto e condivisione attraverso una formula dinamica e partecipativa. Gli storici spazi del Castello di Agropoli verranno allestiti per l’occasione come una vera e propria fiera esperienziale, suddivisa in aree tematiche direttamente ispirate agli Obiettivi Strategici della Strategia CRI 2030.

Il percorso con il Red Pass e le attività formative

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Red Pass, uno speciale documento che accompagnerà i partecipanti lungo il loro itinerario conoscitivo all’interno del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Presso i singoli stand allestiti nel forte cittadino sarà possibile raccogliere timbri, adesivi, firme e testimonianze, prendendo parte attiva a simulazioni, laboratori pratici, attività formative e sfide a squadre.

Ogni postazione illustrerà uno specifico obiettivo strategico attraverso il racconto operativo di una differente Società Nazionale, fornendo ai volontari strumenti e metodologie adottati nei diversi angoli del pianeta. La formazione si declinerà così in un’esperienza concreta, basata su logiche partecipative e sull’educazione non formale.

L’Arena Centrale: testimonianze, talk e momenti di incontro

Baricentro dell’intera manifestazione sarà l’Arena Centrale, spazio destinato ad accogliere le testimonianze dirette dei volontari, gli interventi delle autorità e delle istituzioni, i talk di approfondimento, le performance musicali e le premiazioni finali.

L’iniziativa intende rafforzare la conoscenza delle dinamiche del Movimento Internazionale, agevolando la creazione di nuove sinergie tra i giovani appartenenti ai diversi Comitati della Campania e consolidando il senso di appartenenza alla rete regionale di Gioventù CRI.

Un appuntamento che pone al centro le nuove generazioni, la solidarietà e l’aggiornamento professionale, trasformando per un giorno Agropoli in un crocevia di culture, competenze ed esperienze umanitarie a raggio globale. Per informazioni sul programma e sulle modalità di adesione è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo giovani@campania.cri.it.