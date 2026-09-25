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Stio, svolta nella sanità locale: al via l’Ospedale e la Casa di Comunità

Novità a Stio per l'Ospedale e la Casa di Comunità: 18 posti letto e nuovi servizi per battere lo spopolamento nel Cilento

Di:
Antonio Pagano
Stio, svolta nella sanità locale: al via l’Ospedale e la Casa di Comunità

Novità in arrivo per la sanità territoriale nel Cilento. Come annunciato dal sindaco di Stio, Giancarlo Trotta, sarà inaugurato a brevissimo il nuovo complesso che ospiterà l’Ospedale e la Casa di Comunità in via Piano del Rosario. Si tratta di un presidio strategico non solo per i cittadini di Stio, ma per l’intero comprensorio: una struttura moderna dotata di 18 posti letto, attrezzature diagnostiche e laboratori, progettata per garantire l’assistenza locale e ridurre gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali della zona.

Il sindaco Trotta: “Un punto di eccellenza per la Campania”

Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, ricordando l’iter che ha portato alla realizzazione dell’opera: «È un altro obiettivo centrato. A brevissimo apriremo l’Ospedale e la Casa di Comunità. In questi giorni stiamo completando le ultime procedure necessarie. Ricopro il ruolo di amministratore dal 2002 e ho visto nascere questa importante realtà: prima la Casa della Salute e oggi l’Ospedale di Comunità, grazie al lavoro condiviso con tutti gli attori che si sono succeduti negli anni».

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Alcune attività sanitarie sono già operative con ambulatori, medici, infermieri e OSS. «In accordo con la Direzione Generale e con la Direttrice del Distretto Sanitario 70 — ha aggiunto Trotta — procederemo con l’apertura definitiva dell’unico ospedale ex novo in Campania. Un punto di eccellenza a servizio del territorio che eviterà l’intasamento delle strutture d’emergenza».

Il potenziamento della medicina di prossimità nel Distretto 70

L’intervento si inserisce nel piano complessivo di rafforzamento della sanità capillare all’interno del Distretto Sanitario 70. La nuova struttura si affianca a iniziative già avviate, come la Bottega di Comunità e l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, quest’ultimo sviluppato con il supporto attivo dei giovani facilitatori locali.

Le strategie per contrastare lo spopolamento e rilanciare i borghi

Oltre alla tutela della salute, l’amministrazione comunale di Stio è al lavoro su più fronti per arginare lo spopolamento delle aree interne. Tra i progetti finanziati ed esecutivi figurano:

  • Edilizia scolastica ed efficienza energetica: ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro per l’efficientamento energetico della scuola “Raffaele Lettieri”, plesso che conta oltre 80 iscritti e per il quale è previsto anche il completamento della mensa e l’acquisto di uno scuolabus elettrico.
  • Strategia d’area ed economia locale: avviata una sinergia comprensoriale insieme ai comuni di Gioi, Campora, Magliano Vetere e Monteforte.
  • Mobilità sostenibile e viabilità: lancio del progetto “Bici in Comune” per promuovere il turismo urbano e rurale, affiancato da interventi sulla rete stradale locale finanziati in condivisione con i comuni limitrofi.
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