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Agropoli si mobilita per il mare: pulizia straordinaria per Plastic Free e World

Domani, 26 settembre Agropoli unisce le forze per la Giornata Plastic Free e il World Cleanup Day. Interventi di pulizia al fiume Testene e in spiaggia

Di:
Carmela Di Marco
Plastic Free

Domani, sabato 26 settembre, a partire dalle ore 9:00, la città di Agropoli sarà protagonista di un’importante iniziativa ecologica in occasione della Giornata Nazionale Plastic Free e del World Cleanup Day. L’intervento di bonifica e raccolta rifiuti si concentrerà lungo l’arenile adiacente all’Istituto Superiore “Vico de Vivo” e presso l’area spondale del fiume Testene, due punti cruciali per l’ecosistema locale e per la tutela del mare Cilentano. L’evento, promosso dall’associazione Plastic Free con il patrocinio del Comune di Agropoli, vede la sinergia operativa di Sarim, Rotaract Paestum, Donation Italia e Legambiente Circolo Stella Maris Agropoli.

Un’alleanza tra istituzioni e cittadini per la sostenibilità

La salvaguardia del patrimonio naturale rappresenta un tassello fondamentale per la crescita della comunità locale. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi e su impulso del vicesindaco con delega all’Ambiente Rosa Lampasona, sottolinea il valore strategico dell’iniziativa, portata avanti con la collaborazione attiva dei referenti Plastic Free Chiara Lionetti e Luca Correale.

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dall’Amministrazione comunale evidenziano infatti che:

“La salvaguardia dell’ambiente e la cura dei beni comuni rappresentano una priorità assoluta per l’intera comunità. Eventi come questo dimostrano che la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini è il motore principale per diffondere la cultura della sostenibilità e per trasmettere alle nuove generazioni il rispetto per il nostro patrimonio naturale.”

L’impegno per il decoro urbano e la gestione dei rifiuti

Oltre al valore simbolico ed educativo, l’evento punta ad applicare buone pratiche quotidiane per la gestione dei materiali scartati e la riduzione dell’inquinamento da plastica. L’intervento di pulizia vede il supporto tecnico di Sarim, azienda incaricata dei servizi di igiene urbana sul territorio.

Angelo Bruno, Responsabile Coordinamento Cantieri Sarim, ha ribadito l’importanza della mobilitazione collettiva:

“La Giornata Nazionale Plastic Free rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e di partecipazione, ribadendo l’impegno quotidiano di Sarim al fianco dell’Amministrazione comunale e dei cittadini per migliorare costantemente la qualità della raccolta, incrementare la corretta differenziazione dei rifiuti e garantire una sempre maggiore attenzione al decoro urbano.”

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