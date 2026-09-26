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Omignano, opere e viabilità: il bilancio del sindaco Mondelli

Il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli, traccia il bilancio dei lavori svolti: in arrivo l'inaugurazione dello stadio e dell'asilo al capoluogo, insieme a nuovi fondi per la viabilità

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Raffaella Giaccio
Di:Raffaella Giaccio
Giornalista, Costumista, Truccatrice, Video Editing. Dal 2000 ad oggi collabora con la Film Studio produzioni cinematografiche e televisive nella realizzazione di cortometraggi documentari e prodotti televisivi....
Omignano, opere e viabilità: il bilancio del sindaco Mondelli

Un bilancio delle attività amministrative degli ultimi mesi, con lo sguardo rivolto alle opere che saranno presto consegnate alla comunità e ai nuovi finanziamenti ottenuti per migliorare la viabilità. È quello tracciato dal sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli, che ha fatto il punto sugli interventi portati avanti dall’amministrazione comunale e sui progetti ormai prossimi alla conclusione.

Tra le opere più attese figura lo stadio comunale, un intervento destinato a restituire alla comunità un importante spazio dedicato allo sport e all’aggregazione sociale. A questa struttura si aggiunge l’asilo al capoluogo, un’opera di particolare rilevanza per le famiglie e per i servizi rivolti all’infanzia.

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Viabilità e sicurezza: nuovi finanziamenti per il territorio di Omignano

Nel corso del suo intervento, il sindaco Mondelli ha inoltre evidenziato il lavoro svolto sul fronte della viabilità, con l’ottenimento di nuovi finanziamenti destinati a interventi sul territorio comunale. Risorse che consentiranno di programmare e realizzare opere finalizzate al miglioramento della sicurezza e della funzionalità della rete stradale.

L’obiettivo, ha sottolineato il primo cittadino, è affiancare alla conclusione delle opere già finanziate una nuova fase di programmazione, incentrata sulle esigenze del territorio e sulla capacità del Comune di intercettare ulteriori fondi pubblici.

Le prossime inaugurazioni dello stadio comunale e dell’asilo rappresenteranno due momenti significativi per la comunità di Omignano, oltre che l’occasione per tracciare il punto sui progetti che nei prossimi mesi interesseranno il territorio. Il bilancio dell’amministrazione guarda quindi con concretezza sia alle opere in fase di consegna, sia ai nuovi interventi già finanziati.

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