Castellabate: inaugurato l’Ufficio di Prossimità, giustizia vicino ai cittadini

È stato inaugurato questa mattina, presso la Casa Comunale di Castellabate, il nuovo Ufficio di Prossimità. All’evento hanno preso parte i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, il Dott. Vincenzo Pellegrino.

Un progetto della Regione Campania per il territorio

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto promosso dalla Regione Campania, finalizzato a potenziare l’efficienza degli uffici giudiziari e a semplificare l’accesso ai diritti per la cittadinanza. Grazie all’impiego delle nuove tecnologie digitali, il servizio consente di decentrare le attività amministrative, riducendo la necessità di spostamenti fisici verso la sede del Tribunale per la gestione delle pratiche di volontaria giurisdizione che non richiedono l’assistenza legale obbligatoria.

Inclusione e supporto per le fasce vulnerabili

L’attivazione dell’ufficio rappresenta un’opportunità concreta di inclusione territoriale, pensata in particolar modo per sostenere le fasce di popolazione più vulnerabili, come gli anziani e le famiglie con difficoltà di mobilità. Castellabate si unisce così ai numerosi comuni del territorio che hanno aderito a questo piano strategico di decentramento dei servizi.

I servizi offerti all’Ufficio di Prossimità

Presso lo sportello comunale i cittadini potranno accedere a diverse prestazioni, tra cui: