Cilento

Incidente sulla SS 18 a Policastro: due feriti e traffico in tilt

Incidente stradale sulla statale 18 nei pressi dello svincolo di Policastro Bussentino. Due feriti trasportati all'ospedale di Sapri, disagi alla circolazione.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Di:Maria Emilia Cobucci
Giornalista per scelta, professione e passione. Una passione che mi accompagna sempre nel mio lavoro tanto da renderlo unico. Testarda e determinata, sono sempre alla ricerca...
Incidente sulla SS 18 a Policastro: due feriti e traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata odierna, intorno alle 13, lungo la strada statale 18, a poca distanza dallo svincolo di Policastro Bussentino. Due le auto rimaste coinvolte nel sinistro e due le persone ferite, sembrerebbe in maniera non grave.

Intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale

Per entrambi i feriti si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza della “New Geo”, e il successivo trasferimento presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per i dovuti accertamenti del caso.

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Rilievi delle forze dell’ordine e viabilità

Sul posto tempestivo è stato l’arrivo degli agenti della Polizia Stradale di Sapri, agli ordini del sostituto commissario Silvio Riccio, impegnati nei rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti. Disagi alla circolazione stradale si sono registrati per diverso tempo, essendo la statale 18 molto trafficata soprattutto negli orari di punta.

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