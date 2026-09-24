Incidente sulla SS 18 a Policastro: due feriti e traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata odierna, intorno alle 13, lungo la strada statale 18, a poca distanza dallo svincolo di Policastro Bussentino. Due le auto rimaste coinvolte nel sinistro e due le persone ferite, sembrerebbe in maniera non grave.

Intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale

Per entrambi i feriti si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, a bordo di un’ambulanza della “New Geo”, e il successivo trasferimento presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per i dovuti accertamenti del caso.

Rilievi delle forze dell’ordine e viabilità

Sul posto tempestivo è stato l’arrivo degli agenti della Polizia Stradale di Sapri, agli ordini del sostituto commissario Silvio Riccio, impegnati nei rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti. Disagi alla circolazione stradale si sono registrati per diverso tempo, essendo la statale 18 molto trafficata soprattutto negli orari di punta.