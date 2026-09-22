Castellabate: apre l’Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari

Castellabate si dota di un nuovo presidio territoriale pensato per avvicinare la giustizia ai cittadini. Giovedì 24 settembre alle ore 11.30, presso la Casa Comunale in Piazza Lucia a Santa Maria, verrà inaugurato ufficialmente l’Ufficio di Prossimità. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto promosso dalla Regione Campania, il cui scopo principale è potenziare l’efficienza degli uffici giudiziari e semplificare le procedure burocratiche per l’accesso ai diritti.

Grazie all’impiego delle nuove tecnologie, il servizio permette di decentrare le attività amministrative, riducendo la necessità di spostamenti fisici verso il Tribunale di riferimento per le pratiche di volontaria giurisdizione che non richiedono l’assistenza legale obbligatoria. Un’opportunità concreta di inclusione territoriale, particolarmente utile per le fasce di popolazione più vulnerabili, come gli anziani e le famiglie con difficoltà di mobilità.

Quali servizi offre l’Ufficio di Prossimità

Situato nel cuore di Santa Maria di Castellabate, il nuovo ufficio sarà operativo ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mentre negli altri giorni della settimana l’accesso sarà consentito su prenotazione. La struttura è abilitata a gestire un’ampia gamma di istanze e ad offrire consulenza qualificata su diverse tematiche di protezione giuridica.

Tra le principali prestazioni erogate figurano l’inoltro delle pratiche per l’amministrazione di sostegno, la presentazione delle richieste di autorizzazione al giudice tutelare e quelle relative al rilascio di documenti validi per l’espatrio. I cittadini potranno inoltre richiedere la nomina di un curatore speciale, ricevere supporto nella compilazione della modulistica ufficiale e ottenere chiarimenti sugli istituti di protezione come tutele e tutele per minori.

Alla cerimonia inaugurale interverranno figure di spicco del panorama giudiziario locale, tra cui il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Dott. Vincenzo Pellegrino, e la Dirigente Amministrativa, Dott.ssa Fragomeno Vincenza Cinzia, a testimonianza della forte sinergia istituzionale alla base del progetto.

L’importanza dell’apertura del presidio è stata sottolineata dal primo cittadino. “Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto della Regione Campania perché crediamo fortemente nell’importanza di rendere le istituzioni sempre più accessibili e vicine alle persone. L’Ufficio di Prossimità potrà essere particolarmente utile per le famiglie, per gli anziani e per tutte quelle persone che, per motivi di mobilità o per la complessità delle procedure, possono incontrare maggiori difficoltà nell’interfacciarsi con gli uffici giudiziari”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.