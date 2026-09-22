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Scuolabus Agropoli 2026-2027: il servizio parte il 28 settembre

Scopri tutte le informazioni sul servizio scuolabus ad Agropoli per l'anno scolastico 2026-2027: data di avvio, linee e orari ufficiali pubblicati dal Comune.

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Scuolabus Agropoli

Il servizio di trasporto scolastico ad Agropoli prenderà il via ufficialmente lunedì 28 settembre 2026. L’amministrazione comunale ha reso note le disposizioni operative per l’anno scolastico in corso, invitando le famiglie a verificare con attenzione i dettagli relativi a fermate, percorsi e orari predisposti per i diversi istituti del territorio.

Le indicazioni dell’ufficio pubblica istruzione

L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Agropoli ha definito il quadro organizzativo per la ripartenza del collegamento dedicato agli studenti. Per garantire un avvio regolare e senza disagi per gli alunni e le famiglie, il Comune raccomanda una verifica preventiva delle tabelle orarie. Come specificato dall’ente locale, “si invitano i genitori a prendere visione degli orari e delle fermate previsti per le diverse linee e a seguire le indicazioni riportate sull’avviso in allegato”.

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Come consultare gli orari e le linee attive

La documentazione completa con la pianificazione dettagliata delle corse è consultabile direttamente sul portale istituzionale dell’ente. Nello specifico, la sezione dedicata agli avvisi pubblici mette a disposizione degli utenti i file informativi per ogni singola tratta, inclusi i percorsi della Linea A, Linea B, Linea C e le relative corse di ritorno programmate per i vari plessi scolastici, tra cui l’Istituto Comprensivo Rossi Vairo, il plesso Landolfi e le corse dedicate al tempo prolungato e ai rientri specifici della settimana.

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