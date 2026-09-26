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Castellabate ricorda Marco Curia: messa in suffragio per il giovane militare

Martedì 29 settembre a Castellabate una messa in suffragio per ricordare il giovane militare Marco Curia, scomparso in un incidente sull'A2.

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Manuel Chiariello
Di:Manuel Chiariello
Laureato magistrale in Corporate Communication & Media presso l’Università degli Studi di Salerno, coltivo e perseguo la mia forte passione per il mondo del giornalismo. Dalle...
Incidente sull’A2: raccolta fondi dei colleghi per Marco Curia, il 23enne vittima del sinistro

Un epilogo difficile da accettare, un ricordo sempre vivo e un pensiero costante. La scomparsa del ventitreenne Marco Curia, avvenuta in seguito a un incidente stradale sull’autostrada A2 nei giorni scorsi, ha lasciato un vuoto profondo anche a Castellabate.

Nel comune cilentano il giovane militare prestava servizio presso l’Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria con il grado di nocchiere di porto. Per onorare la sua memoria, il comandante Antonino Crea, insieme a tutti i colleghi, ha deciso di raccogliersi in preghiera celebrando una santa messa in suo suffragio il prossimo martedì 29 settembre.

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I funerali e l’ultimo saluto della comunità

Le celebrazioni si svolgeranno alle ore 19:00 nella chiesa di San Marco Evangelista. Questo momento di raccoglimento è stato fortemente voluto dai colleghi, per i quali il giovane era ormai parte di una seconda famiglia.

Marco Curia si era fatto apprezzare per la sua dedizione, la passione per il lavoro e la costante disponibilità verso il prossimo. Nelle scorse ore si sono svolti anche i funerali nella cattedrale di Rossano. All’ultimo saluto hanno partecipato familiari, amici e numerosi rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

Il comandante generale ha espresso profondo cordoglio e vicinanza ai familiari a nome di tutto il personale del corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia Costiera.

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