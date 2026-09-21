Istruzione ad Agropoli: rinnovata la convenzione con il CPIA di Salerno

La Giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato il rinnovo della convenzione con il Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) di Salerno, diretto dalla Dirigente Scolastica Maria Montuori.
Corsi di lingua italiana e completamento dell’obbligo scolastico
L’accordo, siglato per l’anno scolastico 2026/27, punta a offrire opportunità concrete di crescita e inclusione attraverso percorsi didattici dedicati:
- Corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (L2) per cittadini italiani e stranieri;
- Percorsi finalizzati al completamento dell’obbligo scolastico, la cui docenza è affidata al personale della sede associata di Vallo della Lucania.
Sede, orari delle lezioni e modalità d’iscrizione
Le attività didattiche si terranno presso l’Istituto scolastico “Gino Rossi Vairo”, situato in via Aldo Moro. Le lezioni sono previste dal lunedì al giovedì, nella fascia pomeridiana dalle ore 14:30 alle 18:30.
Per formalizzare le iscrizioni o richiedere maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Agropoli.