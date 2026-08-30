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Capaccio Paestum, corsi scolastici per adulti: rinnovata convenzione con il CPIA di Salerno

Capaccio Paestum approva il rinnovo della convenzione con il CPIA di Salerno per l'anno scolastico 2026-2027: alfabetizzazione e formazione.

Di: Antonio Pagano
Biblioteca Erica

Il Comune di Capaccio Paestum ha ufficialmente approvato il rinnovo della convenzione con il Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (CPIA) di Salerno. L’accordo, pensato per l’anno scolastico 2026-2027, punta a garantire e ampliare l’offerta formativa rivolta alla cittadinanza adulta, sia italiana sia straniera, rispondendo in modo concreto alle esigenze educative del territorio.

Alfabetizzazione e continuità formativa per il territorio

La rinnovata sinergia istituzionale si pone come obiettivo principale la continuità dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana L2. Attraverso questa iniziativa, l’amministrazione comunale intende intercettare e soddisfare il crescente fabbisogno formativo espresso dalla comunità locale, favorendo l’inclusione sociale e l’integrazione culturale.

Spazi comunali e supporto didattico: come funzionerà l’accordo

In base ai termini stabiliti dalla convenzione, l’Ente comunale metterà a disposizione del CPIA i locali della Biblioteca Comunale “Erica” per lo svolgimento delle attività didattiche, previste per tre giorni a settimana. Il Comune si è inoltre riservato la facoltà di individuare ulteriori spazi idonei, qualora le richieste dovessero registrare un incremento.

Dal canto suo, il CPIA di Salerno garantirà la copertura organizzativa e professionale dell’offerta formativa, mettendo a disposizione il personale docente qualificato per l’insegnamento, la valutazione, il tutoraggio e il monitoraggio. L’istituto scolastico si occuperà inoltre dei servizi di segreteria, della pianificazione del calendario didattico e della gestione delle coperture assicurative a tutela di tutti i partecipanti e del personale impegnato.

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