Albanella: inaugurata la nuova scuola di Matinella, questa mattina il taglio del nastro

Taglio del nastro questa mattina a Matinella per la nuova sede della Scuola Secondaria di I grado, appartenente all’Istituto Comprensivo “Albanella“. Un’opera attesa da tempo dalla comunità locale: nei mesi scorsi, infatti, i giovani studenti della frazione erano costretti a trasferirsi quotidiana mediante autobus verso il Capoluogo per frequentare le lezioni. Con la riapertura del plesso di Matinella, i disagi legati al trasporto scolastico sono stati definitamente superati.

L’inaugurazione e l’invito alla comunità

A tagliare il nastro è stato il Sindaco Renato Iosca, che ha presentato la nuova struttura ai ragazzi. Il primo cittadino ha invitato gli studenti a formare una comunità unita e a proseguire la collaborazione con i coetanei del Capoluogo, con i quali verranno promossi percorsi didattici e formativi condivisi per favorire la socializzazione.

Alla cerimonia ha preso parte con entusiasmo anche la Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Antonella D’Angelo. La benedizione dei nuovi locali è stata officiata dal parroco, Don Carlo Ciocca.

Spazi moderni e soddisfazione tra i cittadini

Il nuovo plesso è stato progettato per offrire elevati standard di comfort e funzionalità: la struttura comprende un’ampia sala dedicata alla musica, laboratori didattici all’avanguardia e aule riservate al corpo docente. Forte la soddisfazione espressa dai residenti della frazione, che a più riprese avevano sollecitato interventi di riqualificazione per restituire al territorio una scuola moderna e pienamente operativa.