Rientro a scuola e caro libri: quanto hanno speso davvero le famiglie? Il sondaggio di InfoCilento

La campanella è tornata a suonare, ma per le famiglie il nuovo anno scolastico è iniziato molto prima. Tra liste di libri, corse in cartoleria, acquisti online e conti da far quadrare, il caro libri si conferma al centro delle preoccupazioni dei genitori. Si tratta di una spesa annuale che, soprattutto quando in casa ci sono più figli, incide in modo significativo sul bilancio familiare.

L’indagine di InfoCilento: la parola ai genitori

Per capire quanto sia costato concretamente il ritorno sui banchi, InfoCilento lo ha chiesto direttamente ai genitori e ai familiari degli studenti. Attraverso la nostra indagine abbiamo rilevato le somme effettivamente spese per l’acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico.

Non solo libri: l’impatto di materiale e cancelleria

Il conto finale varia in base al grado di scuola, all’indirizzo di studi frequentato e al numero di figli, ma per molte famiglie l’acquisto dei manuali rappresenta soltanto una parte della spesa complessiva. A pesare sull’uscita finale sono anche quaderni, zaini, astucci, articoli di cancelleria, materiale per le attività didattiche, dizionari e altri strumenti richiesti dagli istituti. Una somma di voci che, messe insieme, trasforma il rientro in classe in un appuntamento economicamente sempre più impegnativo.