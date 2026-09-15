Scuola, al via l’accorpamento tra Sapri e Santa Marina: la guida va alla Dirigente Paola Migaldi

L’anno scolastico 2026-2027 è iniziato e una delle principali novità ha riguardato l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sapri all’Istituto Comprensivo “Santa Marina – Policastro”.

L’unione è stata stabilita dal TAR Campania con sentenza del 13 maggio 2026, che di fatto ha trasferito la presidenza in capo all’istituto comprensivo di Santa Marina nell’ambito del piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 2026/2027.

La nuova governance: il ritorno di Paola Migaldi

A guidare i due istituti accorpati sarà la Dirigente Scolastica Paola Migaldi, già alla guida dell’Istituto Comprensivo “Santa Croce” di Sapri.

«La dirigenza dell’Istituto Santa Marina/Policastro – Sapri con la “Dante Alighieri” rappresenta sicuramente un impegno significativo, ma lo porterò avanti con la passione di sempre. Già a partire dal primo settembre abbiamo fatto tanto», ha affermato la Dirigente Scolastica Paola Migaldi.

«La realtà scolastica di Santa Marina la conosco già, essendo stata reggente per tre anni. A questo aggiungo che sono di Sapri, quindi conosco bene il territorio, e tutto questo è fondamentale. È importante che le reggenze vengano assegnate a chi è del posto e conosce il territorio. L’impegno sicuramente è tanto, ma allorché c’è passione per il proprio lavoro nessun peso è insostenibile».

L’appello a famiglie e docenti: «Un’unica grande realtà»

La Dirigente ha voluto poi inviare un messaggio diretto a tutta la comunità educante dell’area del Golfo di Policastro:

«Voglio rivolgermi ai genitori e agli alunni: la Dirigente c’è e lo stesso impegno profuso per il “Santa Croce” sarà profuso per questo istituto. Quindi dico ai genitori di andare avanti tutti insieme. Abbiamo avuto una grande opportunità quest’anno: quella di essere un’unica cosa, al di là di tutte le polemiche e le competizioni. Siamo una bellissima realtà del nostro territorio che porteremo avanti insieme ai professori, agli alunni, ai genitori e al personale ATA».