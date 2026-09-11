Sapri: al via le lezioni al “Santa Croce”, doppi turni fino al 5 ottobre per le medie

È iniziato ufficialmente questa mattina l’anno scolastico 2026/2027 per l’Istituto Comprensivo “Santa Croce” di Sapri. Un avvio accompagnato da alcune polemiche relative all’organizzazione didattica per le classi della scuola secondaria di primo grado. Per questi ultimi studenti è stato infatti disposto il turno pomeridiano di lezioni, reso necessario dai lavori di efficientamento energetico che stanno interessando l’edificio scolastico.

La decisione è stata accolta con disappunto dai genitori degli alunni del “Santa Croce”. Sulla vicenda sono intervenuti il Sindaco Antonio Gentile, la Dirigente scolastica Paola Migaldi e la presidente del Consiglio d’istituto Marianna Petrizzo per chiarire le motivazioni del provvedimento e rassicurare le famiglie.

I motivi del turno pomeridiano: cantiere chiude il 4 ottobre

“Per migliorare i servizi agli studenti all’interno delle nostre strutture, abbiamo avviato una serie di interventi di efficientamento energetico partiti nel mese di luglio, al termine del precedente anno scolastico, e proseguiti per tutto il periodo estivo”, ha spiegato il Sindaco Antonio Gentile.

“Si tratta di attività necessarie per rendere più confortevole l’edificio che ospita la scuola media, interventi che si concluderanno il prossimo 4 ottobre. In questo lasso di tempo di circa 15 giorni, in accordo con la dirigenza, abbiamo adottato la soluzione del turno pomeridiano. Le lezioni riprenderanno regolarmente nell’orario mattutino a partire dal 5 ottobre. Successivamente, i lavori proseguiranno nell’altro plesso delle scuole medie”, ha concluso il primo cittadino.

La Dirigente scolastica: “Nessuno spostamento di sede, eviteremo i sovraccarichi di compiti”

Una linea condivisa anche dalla dirigenza dell’istituto scolastico in attesa del rientro alla normalità. “Ieri abbiamo tenuto il primo Consiglio d’istituto e affrontato la problematica. Abbiamo valutato tutte le opzioni e questa è apparsa la soluzione migliore”, ha dichiarato la Dirigente scolastica Paola Migaldi.

“Richiede un piccolo sacrificio, ma ci ha permesso di evitare il trasferimento delle classi in altre sedi. Ai genitori chiedo collaborazione: eviteremo polemiche e strumentalizzazioni. L’amministrazione ci riconsegnerà una scuola migliore. Anche negli uffici di presidenza stiamo gestendo problemi di spazio, ma serve serenità. Rassicuro le famiglie: in queste settimane il carico di lavoro e i compiti a casa saranno ridotti per agevolare gli studenti”.

La Preside ha inoltre espresso un plauso alle maestranze impegnate nel cantiere: “Un grande ringraziamento va agli operai che hanno lavorato senza sosta per tutta l’estate, sostenendo il sacrificio maggiore”.

Risolto il nodo trasporti per gli studenti da Torraca

Nel corso della mattinata è stato affrontato anche il tema del trasporto pubblico per i pendolari. Il Sindaco di Sapri si è attivato per garantire il collegamento ai ragazzi provenienti da Torraca, inizialmente penalizzati dall’assenza di corse bus alle ore 14:00, orario d’ingresso previsto per i turni pomeridiani. Il disservizio risulta in fase di risoluzione.

“Mi rivolgo a tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione: lasciateci lavorare e aiutateci a mantenere un clima sereno”, ha concluso la Dirigente Migaldi.

A chiudere gli interventi è stata Marianna Petrizzo, presidente del Consiglio d’istituto: “Per un periodo così breve e limitato, un piccolo sacrificio da parte di tutti consentirà di restituire ai ragazzi una scuola più efficiente e di alto livello”.