Scuole a Salerno: 9 milioni per sicurezza sismica ed efficienza energetica

Il Comune di Salerno, guidato dal sindaco Vincenzo De Luca, continua l’azione strategica di ammodernamento, adeguamento sismico e riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia scolastica cittadino. L’Amministrazione comunale ha infatti deliberato la partecipazione alla seconda fase del programma della Regione Campania “Scuola Viva in Cantiere”.

L’iniziativa regionale è finalizzata al finanziamento di interventi mirati alla messa a norma, all’adeguamento sismico, all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti sull’intero territorio campano.

Scuola “Posidonia”: restyling e impianti da 4,7 milioni di euro

Il primo dei tre progetti candidati a finanziamento dal Comune di Salerno riguarda i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e adeguamento degli impianti tecnologici dell’edificio scolastico “Posidonia”, situato in via XX Settembre. L’importo complessivo previsto per l’intervento è pari a 4.778.028,39 euro.

Istituto “Monterisi”: quasi un milione per la messa in sicurezza delle palestre

Un’altra opera fondamentale inserita nell’Avviso regionale riguarda l’adeguamento sismico delle due palestre a servizio dell’edificio scolastico “Monterisi”, in via Vincenzo Loria. L’intervento, del valore complessivo di 963.204,00 euro, punta al ripristino della piena funzionalità delle strutture sportive, che attualmente presentano gravi criticità dal punto di vista sismico.

Plesso “Buonocore”: adeguamento e ampliamento in via Calenda

L’Amministrazione comunale ha infine avviato l’iter per candidare i lavori di adeguamento sismico con ampliamento, efficientamento energetico e adeguamento degli impianti tecnologici del plesso scolastico “Buonocore”, in via Salvatore Calenda. L’investimento stimato è di 3.379.857,00 euro e prevede un ampliamento del fabbricato esistente all’interno di un contesto urbano consolidato e saturo.