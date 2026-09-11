Teggiano, inaugura la nuova scuola media antisismica e domotica

Teggiano si appresta a vivere un avvio di anno scolastico particolarmente significativo. Il prossimo 15 settembre segnerà l’inaugurazione della nuova sede della scuola media nel centro storico, un polo didattico all’avanguardia progettato per offrire spazi sicuri, moderni e funzionali a studenti e personale docente. L’opera rappresenta un traguardo fondamentale per la comunità locale, giunto al termine di un percorso complesso segnato da sfide burocratiche ed economiche.

Il primo cittadino, Michele Di Candia, ha colto l’occasione per rivolgere un messaggio di augurio all’intero comparto scolastico e alle famiglie: “La scuola ha un ruolo fondamentale nella formazione delle future generazioni. È il luogo nel quale i nostri ragazzi crescono, imparano a relazionarsi con gli altri e ricevono gli strumenti necessari per affrontare la società. Oggi il compito degli insegnanti è ancora più complesso, anche di fronte ai tanti messaggi che arrivano attraverso i social e ai quali dobbiamo preparare i nostri giovani a rapportarsi con consapevolezza. Rivolgo quindi di vero cuore gli auguri di buon anno scolastico ai ragazzi e alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutti gli operatori della scuola. Che possa essere per tutti un anno ricco di crescita e di soddisfazioni”.

Un’opera strategica tra sfide economiche e resilienza

La realizzazione del plesso è nata dalla necessità di adeguare la precedente struttura alle più recenti verifiche di vulnerabilità sismica. L’iter procedurale ha tuttavia subito bruschi rallentamenti a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, sopraggiunta subito dopo l’affidamento dei lavori. L’interruzione delle attività e il successivo rincaro delle materie prime hanno comportato una revisione del quadro economico complessivo, salito a circa 4 milioni e 300mila euro, con un incremento di oltre 600mila euro rispetto alle stime iniziali.

“È stata un’opera che abbiamo fortemente voluto – evidenzia il sindaco Di Candia – superando anche le difficoltà causate da un periodo storico complesso, con relativi ritardi e aumenti dei costi. Il Comune ha fatto la propria parte e la Regione Campania ci ha dato una grossa mano, anche grazie all’attenzione del Consigliere Regionale Corrado Matera, sempre presente quando si tratta di risolvere problematiche importanti del nostro territorio. Ringrazio l’Ufficio Lavori Pubblici, l’ingegnere Giuseppe Morello, Angelo Marino e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Un ringraziamento va anche alla ditta che, nonostante le difficoltà incontrate, ha contribuito a consentirci di portare a compimento quest’opera”.

Sicurezza, domotica e gestione degli spazi residui

Il nuovo edificio scolastico si distingue per l’integrazione di sistemi di domotica e per il totale rispetto delle vigenti norme antisismiche. Per garantire un rientro in aula in piena sicurezza, l’amministrazione ha fornito dettagli specifici sull’agibilità dei locali e sulle misure adottate per i cantiere ancora attivi nelle aree adiacenti.

Giuseppe Morello, responsabile dell’area lavori pubblici del Comune e RUP dell’intervento, ha chiarito la situazione tecnica: “Dal punto di vista strutturale e della sicurezza la scuola non presenta alcun problema. Sono stati ultimati i lavori relativi agli spazi che saranno utilizzati per l’attività scolastica, compresi il piano terra, il piano dove è ubicata la segreteria e quello destinato ai laboratori. Restano da effettuare ulteriori interventi nelle aree esterne e nella parte della palestra, che saranno interdette e separate dagli spazi utilizzati dalla scuola. Sarà pertanto garantito agli studenti l’accesso dalla piazza superiore, e non vi saranno quindi interferenze tra le maestranze e l’attività didattica. Sarà garantita la regolare continuità delle lezioni”.

L’ingegner Morello ha inoltre confermato il completamento delle pratiche presso i Vigili del Fuoco, l’ottenimento del collaudo e il rilascio dell’agibilità parziale per le zone scolastiche operative: “Le mamme, i docenti e il personale non docente possono stare tranquilli: parliamo di una struttura pienamente sicura e moderna, rispondente alle attuali normative antisismiche, nella quale i ragazzi potranno svolgere regolarmente la propria attività didattica”.

A rassicurare la cittadinanza è giunta infine la chiosa del sindaco Michele Di Candia: “Care mamme, cari insegnanti, cari ragazzi: è tutto è pronto per consentire l’avvio dell’attività scolastica nella nuova struttura. Il 15 settembre apriremo le porte di una scuola nuova, moderna e sicura, realizzata pensando innanzitutto ai nostri giovani e al loro futuro”.

L’apertura della nuova scuola media rappresenta per Teggiano un investimento concreto sul patrimonio pubblico e sui servizi educativi, restituendo al centro storico un presidio fondamentale per la crescita delle nuove generazioni.