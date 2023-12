Perdifumo: a Camella una magica atmosfera natalizia con 2 eventi musicali dedicati a grandi e piccini

Camella di Perdifumo si prepara ad accogliere il Natale con una serie di eventi che avvolgeranno il suggestivo borgo in una magica atmosfera. Gli appuntamenti, promossi dall’Associazione “Amici per Camella e Perdifumo Onlus”, in collaborazione con la Pro Loco Perdifumo e Frazioni, sono stati patrocinati dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sottolineando l’importanza di celebrare il periodo natalizio in un contesto ricco di storia e tradizione.

Il programma

Il 28 dicembre, la Chiesa del Convento Santa Maria degli Angeli, a Perdifumo, diventerà il palcoscenico di un evento speciale intitolato “Mo vene Natale”, in programma alle ore 16:00. Questo appuntamento è pensato soprattutto per i più piccoli, offrendo un’occasione unica di divertimento e coinvolgimento nella magia del Natale. La chiesa si trasformerà in un luogo incantato, dove i bambini potranno vivere l’emozione delle festività attraverso spettacoli pensati appositamente per loro.

L’appuntamento del 30 dicembre

Il clou dell’atmosfera natalizia si vivrà sabato 30 presso la Chiesa parrocchiale di Perdifumo, dove un coro di voci bianche, diretto con maestria da Alessandra Maffia, si esibirà in una selezione di brani natalizi che faranno vibrare il cuore di tutti gli spettatori. Questo evento mira a coinvolgere non solo i residenti di Camella di Perdifumo ma anche le comunità circostanti, offrendo un momento di condivisione e gioia in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa non si limita a un singolo luogo di culto ma mira a coinvolgere le varie chiese del territorio, rendendo gli eventi accessibili a tutti e creando un legame tra le diverse fasce d’età della comunità. La musica, l’arte e la spiritualità si fonderanno in un connubio unico, trasformando Camella di Perdifumo in un luogo dove il Natale si vive con autentico spirito comunitario. L’invito è esteso a tutti coloro che desiderano immergersi nell’atmosfera natalizia e condividere momenti di gioia e serenità con la propria comunità.