Palinuro, PUC e futuro della scuola: secondo incontro promosso dal gruppo “Dalla tua parte” apre il confronto con i cittadini

Piano Urbanistico Comunale e questione edificio scolastico di Palinuro: sono stati questi i temi al centro del secondo appuntamento che si è tenuto giovedì, 5 febbraio, a Palinuro, organizzato dal gruppo consiliare “Dalla tua parte”. Una serie d’incontri durante i quali i consiglieri di minoranza discuteranno con la cittadinanza di tue tematiche fondamentali per il comune di Centola.

“Chi ricopre un ruolo istituzionale ha il dovere d’informare i cittadini relativamente agli atti adottati – ha affermato il consigliere di minoranza Carmelo Stanziola – All’indomani dell’adozione del Piano Urbanistico Comunale, il gruppo consiliare “Dalla tua parte” ha deciso di organizzare degli incontri sul territorio per illustrare la cartografia dello strumento urbanistico adottato e raccogliere le osservazioni dei cittadini. In maniera tale da permettere ai cittadini e agli amministratori di proporre delle osservazioni, entro i 60 giorni di tempo previsti, all’amministrazione a ai progettisti.

“Aperti al confronto”

Nella cartografia adottata abbiamo notato che l’amministrazione, in maniera legittima, ha deciso che la scuola di Palinuro non si realizzasse più nel luogo dove è aperto il cantiere ma in un’altra zona. All’incontro abbiamo invitato anche l’amministrazione comunale e il responsabile dell’urbanistica per avere un confronto schietto e aperto in maniera tale da confrontarci e stabilire insieme eventuali osservazioni da inserire.

Siamo convinti che è necessario che il comune si doti di uno strumento urbanistico. Siamo aperti al confronto, sia per quanto riguarda la scuola di Palinuro, auspichiamo che l’amministrazione ci rappresenti il nuovo progetto, sia per quanto riguarda il PUC”.