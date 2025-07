Palinuro, “La biblioteca fuori dalle mura, la cultura non conosce barriere”: ecco l’ape car itinerante

“La biblioteca fuori dalle mura, la cultura non conosce barriere”. È l’iniziativa messa in campo dal Comune di Centola per andare incontro alle comunità, nei luoghi dove le persone vivono, si incontrano e crescono. Ragione per la quale una postazione mobile, agile e preziosa sarà presente in queste settimane a Palinuro, presso l’Antiquarium, e in alcune serate nella suggestiva cornice di Piazza Virgilio, per offrire a residenti e visitatori l’opportunità di avvicinarsi ai libri in un contesto aperto, accessibile e condiviso. Con l’arrivo dell’inverno, il viaggio della lettura proseguirà nei plessi scolastici del territorio, trasformando l’Ape car in una biblioteca itinerante al servizio degli alunni e dei docenti, che potranno consultare e prendere in prestito i volumi direttamente davanti alle loro scuole.

L’iniziativa

Questa iniziativa rappresenta una delle tante azioni presenti nel progetto candidato a finanziamento dal Comune di Centola congiuntamente all’associazione Epis APS, che ha ottenuto il più alto riconoscimento a livello nazionale nell’ambito del bando “Biblioteche e Comunità 2023”, con un finanziamento di 69.000 euro. Il progetto si inserisce, con coerenza e slancio, nel percorso che ha valso a Centola il titolo di “Città che legge”, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel fare della cultura un’esperienza diffusa, inclusiva, profondamente radicata nel tessuto sociale.

I ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va al Dr. Carmine Lepore e all’Associazione Epis APS, per la visione, la competenza e la cura con cui hanno saputo dare forma a questo progetto, e alla Pro Loco Palinuro APS – Ufficio Turistico e al suo presidente Silvano Cerulli, che, in questa come in molte altre occasioni, si conferma partner prezioso e costante nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale e umano, sempre al fianco del territorio con passione e dedizione.