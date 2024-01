Operazione “Acqua calma”: controlli nelle zone di caccia tra Battipaglia ed Eboli

Negli scorsi giorni, il Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Venatorie Accademia Kronos, in collaborazione con le Guardie ENPA, ha condotto un’ampia operazione denominata “Acqua Calma“. L’iniziativa mirava a contrastare il bracconaggio e a monitorare gli animali d’affezione nella zona compresa tra Battipaglia ed Eboli.

L’operazione

L’operazione, iniziata alle prime luci dell’alba sotto una fitta pioggia, ha visto gli agenti venatori impegnati nel controllo di numerosi laghetti utilizzati per la caccia da appostamento fisso. Durante i controlli, sono stati verificati gli accessi ai capanni, sia da parte dei titolari che degli ospiti, e sono stati esaminati gli anelli di riconoscimento degli anatidi utilizzati come richiamo vivo, valutandone le condizioni di detenzione.

Un aspetto importante dell’operazione è stato il monitoraggio dell’anagrafe canina e la verifica della presenza del microchip su molti cani. In uno dei controlli è stata individuata anche la presenza di un richiamo acustico in una zona boscata. L’esito complessivo dei controlli ha rivelato che 18 persone in esercizio di caccia e 12 cani impiegati nell’attività venatoria erano in regola, provvisti di microchip e regolarmente iscritti all’anagrafe canina.

Le criticità ambientali

Tuttavia, l’attenzione degli agenti si è estesa oltre la caccia, permettendo di individuare alcune gravi criticità ambientali. Questi problemi saranno oggetto di approfonditi accertamenti nei prossimi giorni, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, al fine di adottare eventuali misure correttive e di salvaguardia dell’ambiente.

Nuovo corso di formazione per le Guardie giurate zoofile ambientali

In questo contesto, l’Accademia Kronos Salerno ha colto l’occasione per annunciare il prossimo Corso di Formazione per Guardie Giurate Zoofile Ambientali. Il corso, che si terrà presso la sede provinciale di Salerno, avrà inizio il 10 Febbraio alle ore 18:30. Un’opportunità per formare nuove figure professionali impegnate nella tutela della fauna, dell’ambiente e nella prevenzione di attività illecite come il bracconaggio.