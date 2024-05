Operaio perde parte del piede in un incidente stradale a Battipaglia: positivo all’alcol test

Un operaio battipagliese di 47 anni ha perso parte del piede in un grave incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio in via Antico Cilento, nell’area rurale della città. L’uomo, alla guida di una Ducati Multistrada, si è schiantato contro un’Opel Corsa che stava svoltando in una traversa e, successivamente, contro una Citroen C3 che sopraggiungeva alle sue spalle.

L’impatto è stato violento e l’operaio ha riportato gravi ferite, tra cui la parziale amputazione della parte anteriore del piede, una gamba fratturata e una lacerazione epatica. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e ora è ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della Sezione Radiomobile e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, l’incidente sarebbe stato causato da una manovra azzardata. Tuttavia, la dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione e le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità da parte del motociclista.

Le condizioni dell’operaio

I medici dell’ospedale Ruggi stanno monitorando attentamente le condizioni dell’operaio, che è ancora in prognosi riservata.