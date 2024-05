Battipaglia: illuminazione pubblica, accensione dei nuovi impianti sulle strade provinciali SP 135

A Battipaglia, accensione dei nuovi impianti sulle strade provinciali SP 135 (Via Spineta sino all’incrocio con SP, SP 312 (dalla rotatoria SS18 sino a Santa Lucia) e sulle strade rurali Via Tufariello e Via Tempa delle Craste. Tra i primi impegni assunti sin dall’insediamento dell’Amministrazione Francese e che si materializza grazie al lavoro e al coordinamento di vari settori e «grazie anche alla intensa e proficua collaborazione istituzionale attivata sia con la Regione Campania (che ha finanziato gli interventi) che con la Provincia di Salerno (che ha autorizzato gli interventi quale proprietario delle strade, anche sulla SP 175 litoranea dove l’impianto è già funzionante da alcuni mesi)», dice la Sindaca Cecilia Francese.

L’accensione è prevista per il 20 maggio

L’accensione degli impianti è prevista per lunedì 20 maggio su Via Spineta, nello slargo antistante il CAS RODOPA. «E’ un traguardo importante che segna una svolta definitiva sotto il profilo della maggiore sicurezza degli automobilisti, ma soprattutto della tutela dei tanti cittadini che percorrono queste strade a piedi e/o in bici», conclude la Sindaca che per la cerimonia di accensione degli impianti sarà affiancata dal Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e da Don Ezio Miceli.

Sempre lunedì sera si procederà anche con l’accensione dei nuovi impianti su Via Tufariello e su Via Tempa Delle Craste.