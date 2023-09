Olevano sul Tusciano: troppi incidenti sulla SP29 ridefinito il perimetro urbano

È stata ridefinita la perimetrazione urbana, sono state approvate le nuove delimitazioni del centro abitato di Olevano sul Tusciano. La giunta presieduta dal sindaco Michele Ciliberti ha individuato su indicazione dell’Ufficio tecnico comunale gli insiemi di edifici che costituiscono un raggruppamento continuo, con un reticolo di accessi e spazi intercomunicanti con la strada provinciale 29, con le caratteristiche di “centro abitato”. Pertanto, sono state inserite nelle zone a espansione urbana quelle in corrispondenza di via Campo della Battaglia dove si è registrato negli ultimi anni un incremento del traffico veicolare lungo la Provinciale. L’area inglobata nel perimetro urbano è quella compresa tra il civico 83 di via Campo della Battaglia e il ponte d’ingresso alla frazione Monticelli. Confermata nel resto l’area urbana degli agglomerati della frazione di Monticelli, Ariano e Salitto.

“L’espansione del centro urbano è dovuto a un incremento abitativo di alcune zone del paese, in particolare lungo via Campo della Battaglia, la strada principale che collega a Battipaglia – ha detto il sindaco Ciliberti – dove oltre alla presenza di un raggruppamento continuo di abitazioni e attività commerciali si registra un aumento vertiginoso del traffico veicolare in un tratto viario finora in capo alla Provincia di Salerno per i controlli stradali.

L’inserimento di via Campo della Battaglia nel “centro abitato” permetterà al Comune di regolamentare la segnaletica, orizzontale e verticale, puntando innanzitutto a una limitazione della velocità che è tra le maggiori infrazioni”.

Le parole del primo cittadino

“Troppi sinistri e alcuni lutti, purtroppo, si sono si sono verificati negli anni in quel tratto stradale, bisogna porre un rimedio e lo farà adesso il Comune. Tra le prime iniziative di controllo stradale che sarà messa in campo c’è l’installazione di un sistema di autovelox, mentre è in fase di studio un progetto di ammodernamento del ponte di ingresso alla frazione Monticelli”.