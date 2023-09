Olevano Sul Tusciano: Riattivato lo sportello dei Servizi Idrici

Dopo tre anni riapre lo sportello “Servizi al Cittadino” dell’Ausino, la società che gestisce la risorsa idrica sul territorio di Olevano sul Tusciano. “Si risolve così un grave disagio agli utenti olevanesi obbligati a rivolgersi presso gli sportelli periferici dell’Ausino presenti in altri comuni”, dicono da Palazzo di Città. Lo sportello è ubicato all’interno della Casa Comunale di piazza Umberto I, alla frazione Ariano, al piano terra.

“Grazie all’interessamento dell’Amministrazione comunale e alla disponibilità della società Ausino ritorna a Olevano sul Tusciano lo sportello periferico per il disbrigo delle pratiche afferenti il servizio idrico – dichiara il sindaco Michele Ciliberti – Azzeriamo un gap che si trascinava da tre anni con gli utenti locali costretti a raggiungere i paesi vicini o la sede centrale di Cava de’ Tirreni. Adesso il servizio “front office” è a Olevano e non sarà necessario affrontare degli spostamenti per la risoluzione delle pratiche relative all’utenza idrica”.

A partire dal prossimo 19 settembre lo sportello è aperto al pubblico al pubblico il martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.