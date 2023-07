Olevano sul Tusciano: il Comune fuori dal PUC

L’accusa arriva dal gruppo consiliare Per Olevano con l’ex assessore Davide Zecca. Nello scorso B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) è stato pubblicato il decreto dei comuni ammessi a finanziamento sul programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per l’annualità Maggio 2023 – Giugno 2024.

Le richieste del Gruppo consiliare “Per Olevano”

“Quasi tutti i progetti sono stati finanziati dalla Regione Campania, tranne 4, tra cui uno dove il nostro comune risulta partner del progetto PIC, col Comune di Montecorvino Rovella, capofila”, scrive in una nota stampa il gruppo consiliare Per Olevano. “Noi speriamo che siano finanziati anche quelli rimasti fuori nell’interesse del territorio e di Olevano sul Tusciano”.

La polemica sui tempi

Per il gruppo di minoranza doverosa è una piccola precisazione: “Perché non si è continuato col partenariato dove il Comune ha aderito lo scorso anno, con Comune di Bellizzi che risulta tra gli enti beneficiari? In 60 giorni si riesce a diventare partner di un progetto e allo stesso tempo si riescono ad avere finanziamenti con procedure molto più complesse e con tempistiche decisamente più lunghe (Costone Roccioso, Scuola Salitto)”.

La minoranza chiede di sapere e aggiunge: “Auspichiamo che dal prossimo anno l’amministrazione decida di proporsi come capofila per questa occasione, perché abbiamo tante manifestazioni che possono essere valorizzate sul nostro territorio e perché in passato si è dimostrato che quando Olevano sul Tusciano ha proposto un partenariato pubblico/privato ha ottenuto risultati eccellenti”.