Olevano sul Tusciano: Sistemazione idrogeologica del costone roccioso della SP29

Il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in linea con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con decreto del 13 luglio 2023, ha assegnato al comune di Olevano sul Tusciano circa 2,4 milioni di euro per “La sistemazione idrogeologica del costone roccioso della SP29”.

Le opere

L’intervento servirà per mettere in sicurezza il costone roccioso che sovrasta la frazione Ariano e soprattutto per ripristinare a pieno regime la viabilità della strada provinciale.

Delle 6800 istanze pervenute, il dipartimento ministeriale ne ha finanziato solo 1981.

Estremamente soddisfatto il primo cittadino Michele Ciliberti.

Il commento

“Un grandissimo risultato per la nostra comunità. Finalmente concretizzeremo un’opera attesa da decenni da tutta la popolazione. Mi preme ringraziare il nostro ufficio tecnico ed il nostro comando di Polizia Municipale che in fase di progettazione sono stati impeccabili. Doveroso ringraziare la direzione generale del Viminale che ha accolto le nostre motivazioni. Infine, in linea con il pensiero del Presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro, voglio rivendicare ed evidenziare il grande protagonismo dei Comuni italiani nell’aver saputo cogliere la sfida del PNRR. Amministratori e dipendenti pubblici hanno dimostrato di essere virtuosi. Sono sicuro che anche il nostro Ente saprà rispettare tutte le scadenze imposte dal cronoprogramma”.