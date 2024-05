Incendio auto a Salerno: distrutta Fiat Panda in Via Raffaele Schiavone

Intorno alle 00:50 di questa notte, un incendio ha distrutto una Fiat Panda parcheggiata in Via Raffaele Schiavone, nel Quartiere Europa di Salerno. Le fiamme, le cui cause sono ancora da accertare, hanno interessato principalmente la parte anteriore dell’auto, devastando completamente il vano motore.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Ad allertare la sala operativa dei Vigili del Fuoco sono stati alcuni abitanti della zona, che hanno notato le fiamme divampare dalla vettura. Sul posto sono prontamente intervenuti i caschi rossi della sede centrale di Salerno, che hanno domato l’incendio in breve tempo.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso e per stabilire l’esatta natura dell’incendio. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.