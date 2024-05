Eboli: botte da orbi e paura in centro, ferito pregiudicato

Rissa in pieno centro ad Eboli. Tutto sarebbe scaturito da una lite verbale, tra un noto pregiudicato ebolitano ed un ragazzo straniero, ma quando dalle parole si è passati ai fatti la situazione è degenerata. Fino all’arrivo dei carabinieri. È accaduto ieri mattina nei pressi della rotatoria di piazza Mustacchio, all’incrocio col centralissimo viale Amendola.

I fatti

La discussione tra due uomini è sfociata in una rissa vera e propria. Botte da orbi e un pestaggio senza precedenti. Calci, spintoni, pugni al volto, alle braccia, alle gambe. Violenza contro violenza. I due che cadono a terra e si spintonano ma che poi si alzano e continuano a darsele di santa ragione.

Non sarebbe chiaro il motivo di tanta violenza ma ad avere la peggio sarebbe stato l’ebolitano che si sarebbe poi recato in ospedale per medicare le ferite riportate nella violenta colluttazione.

L’intervento dei carabinieri

Il tutto sotto gli occhi increduli dei passanti, dei residenti, dei commercianti, con il traffico in tilt a ora di punta e negozi che hanno abbassato le saracinesche per paura.

Lanciato l’allarme sul posto si sono prontamente portati i carabinieri della locale Compagnia. Gli uomini in divisa hanno espletato le formalità di rito e indagano per ristabilire l’esatta dinamica dei fatti. Nessuna pista è esclusa.