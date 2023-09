Olevano sul Tusciano: si celebra la giornata nazionale dell’Arcangelo Michele

Tutto pronto per il 16 settembre e per la giornata nazionale che ruota intorno alla figura dell’Arcangelo Michele. A lavoro da settimane ad Olevano gli organizzatori e i numerosi collaboratori del Centro Culturale Studi Storici – Il Saggio con il cavaliere Giuseppe Barra e con il dottore Michele Cicatelli Responsabile della Rete Micaelica Nazionale “I Sacri luoghi dell’Arcangelo Michele”.

«Sarà un evento religioso molto significativo, unico nel suo genere. Per i devoti di San Michele l’arma che l’Arcangelo impugna è di solito la spada, presente sia nella tradizione iconografica orientale sia in quella occidentale quale elemento di forza, ma anche simbolo di guarigione e di giustizia. Inoltre, la spada di San Michele è l’unica arma di cui è consentita la venerazione, per il cristiano. È il mezzo attraverso il quale l’Arcangelo, a capo delle milizie celesti e al grido di “Chi è come Dio”, espressione evocativa del suo nome, atterrì letteralmente le forze del male che, con a capo lucifero, si erano ribellate al Creatore» spiega Michele Cicatelli.

Grande partecipazione delle associazioni

Saranno numerose le associazioni che aderiranno all’iniziativa, il programma prevede, dopo l’accoglienza da parte dell’Associazione “Monte Sant’Angelo Francigena”, il corteo con tutti i gonfaloni dei vari Enti e le Sacre Spade verso la Basilica Celeste. Il corteo sarà accolto, nell’atrio della basilica, dal Rettore Padre Ladislao Suchy. Successivamente ci sarà la celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore della Basilica e concelebrata dai sacerdoti delle varie Comunità. A seguire la benedizione delle Spade e recita dell’Atto di Consacrazione a San Michele Arcangelo. La giornata si concluderà con l’incontro con tutti gli associati de “I Sacri luoghi dell’Arcangelo Michele”.

I comuni promotori dell’iniziativa

Hanno aderito alla “Giornata Nazionale della Sacra Spada dell’Arcangelo” i comuni di Olevano sul Tusciano (SA), Monte Sant’Angelo (FG), Acquavella (SA), Eboli (SA), Sala Consilina (SA), Senerchia (AV), Solofra (AV), Chiusano San Domenico (AV), Sant’Angelo a Fasanella (SA), Bellosguardo (SA), Valle dell’Angelo (SA), Supersano (LE), Cagnano Varano (FG), Putignano (BA), Padula (SA), Vieste (FG), Minervino Murge (BAT), Montemesola (TA), Acireale (CT), Villasmundo (SR), Vallecorsa (FR), Castrignano del Capo (LE), Mesoraca (KR), Crispiano (TA), Statte (TA), Pomarico (MT), Roscigno (SA), Ottati (SA), Corleto Monforte (SA), Aquara (SA), Trieste (TS).