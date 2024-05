Notte di fuoco a Teggiano: in fiamme tre tir

Nella notte, a Teggiano, tre camion sono stati completamente distrutti dalle fiamme. I mezzi erano parcheggiati nel piazzale di un’azienda di autotrasporti nella frazione Prato Perillo.

I soccorsi

I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina sono intervenuti sul posto e hanno lavorato per tutta la notte e fino all’alba per domare l’incendio e garantire la sicurezza dell’area. Sono stati impiegati anche schiumogeni speciali per mettere in sicurezza i serbatoi pieni di gasolio dei camion.