Olevano Sul Tusciano: le Politiche del Welfare e una nuova progettualità

Ancora una azione di potenziamento del servizio relativo alle Politiche Sociali e la nuova amministrazione comunale del Comune picentino, guidata dal Sindaco Michele Ciliberti, continua a lavorare con impegno e determinazione. Sono state ufficializzate nelle ultime ore le nuove figure professionali per il Settore Politiche Sociali. Grazie al partenariato con il Piano Sociale di Zona S04_01 di Battipaglia, il comune della Valle del Tusciano, ha potenziato gli uffici inerenti i servizi di solidarietà sociale. Alla dott.ssa Linda Landolfi titolare del Servizio Sociale Professionale, sono state affiancate la dott.ssa Anna Cicatelli, assistente sociale con funzioni di supporto amministrativo e la psicologa dott.ssa Serena Caputo che si occuperà del servizio di segretariato sociale.

Un’altra bella iniziativa quella del Banco Alimentare

Il tutto, a qualche giorno da un’altra bella notizia che è relativa all’adesione al Banco Alimentare della Campania Onlus, che dal prossimo mese di ottobre garantirà aiuti concreti a cinquanta nuclei familiari della comunità retta dal Sindaco Ciliberti.

Soddisfatto il primo cittadino

“In un periodo storico dove la crisi sociale ed economica attanaglia molte famiglie, per noi amministratori locali è prioritario investire e potenziare i servizi sociali. Finalmente comincia a prendere forma e quindi a diventare operativo anche il nuovo Piano di Zona. Il nuovo personale dei servizi sociali sarà al servizio e darà supporto alle famiglie in difficoltà del nostro territorio.”