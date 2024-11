Novi Velia, punta a realizzare un centro di raccolta comunale e un centro di raccolta RAEE

Continua l’iter per la realizzazione di un centro di Raccolta RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e di un Centro di Raccolta Comunale del Comune di Novi Velia; l’Ente, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha approvato il relativo progetto esecutivo, che prevede una spesa complessiva di € 152.000,00 di cui €. 106.211,18 per lavori comprensivi della somma per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il progetto

L’Amministrazione nell’ambito degli interventi di implementazione del sistema RAEE partecipava al Bando per contributi economici finalizzati all’implementazione del sistema RAAE; il Comune cilentano è rientrato pertanto nella graduatoria dei Beneficiari del Bando con la previsione di erogazione di un Contributo pari a €. 75.000,00 Iva compresa.

L’intervento in programma sarà così finanziato per €. 75.000,00 con risorse del bando RAEE e la restante somma con fondi del Bilancio Comunale annualità 2024.

Il Bando

Il contributo previsto fa riferimento dell’Accordo di Programma fra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), i produttori di apparecchiature Elettriche ed elettroniche, le Associazioni delle aziende della raccolta e il Centro di Coordinamento RAEE.

L’obiettivo è quello di incentivare la raccolta dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, limitando il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente e lo smaltimento illegale fuori dai paesi di produzione e/o utilizzo. Il bando finanzia, inoltre, progetti di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, riciclaggio e trattamento tramite i Sistemi Collettivi, che coinvolgono i Centri di raccolta Comunali (CdC) e gli AEE (produttori che immettono sul mercato le apparecchiature).