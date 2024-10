Novi Velia: al via il servizio di assistenza domiciliare sociale per persone in condizioni di fragilità

Il Comune di Novi Velia, guidato dal Sindaco Adriano De Vita, ha annunciato l’avvio del servizio di assistenziale domiciliare sociale per l’anno 2024/2025, dedicato alle persone sole in condizioni di fragilità. L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare il benessere e la qualità della vita di chi, privo di adeguato supporto familiare, necessita di assistenza quotidiana.

Gli obiettivi

Il servizio, pensato per rispondere alle esigenze domestiche e socio-assistenziali, offrirà supporto per le attività di cura della persona, la gestione della casa e l’accompagnamento per disbrigo di pratiche amministrative. In particolare, sarà garantito aiuto per l’igiene personale, la preparazione dei pasti, il lavaggio della biancheria e la gestione delle relazioni sociali e familiari.

Ecco come presentare domanda

I cittadini interessati possono presentare domanda entro il 31 ottobre, scaricando il modulo dall’albo pretorio del Comune o rivolgendosi direttamente all’ufficio protocollo, dove sarà possibile ottenere informazioni e assistenza nella compilazione.