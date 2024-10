Novi Velia: Comune assume un funzionario contabile

Il Comune di Novi Velia è tra gli enti pubblici assegnatari di un nuovo funzionario contabile, la cui assunzione avverrà senza alcun costo per l’amministrazione locale. Il trattamento stipendiale del nuovo dipendente sarà infatti interamente eterofinanziato, un’opportunità significativa che permette al Comune di potenziare il proprio organico senza gravare sulle casse comunali.

Le info utili

L’assunzione avverrà a tempo indeterminato e pieno, in seguito al superamento del concorso nazionale indetto dalla Commissione RIPAM (Risorse Umane e Pubblica Amministrazione), la cui scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 7 novembre 2024 alle ore 23:59. Gli interessati possono iscriversi tramite il portale ufficiale www.inpa.gov.it utilizzando le proprie credenziali SPID. Requisiti per partecipare al concorso Possono candidarsi i cittadini italiani in possesso di specifici titoli di studio.

Le posizioni aperte

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito una laurea magistrale (LM) in uno dei seguenti settori: LM-16 Finanza; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62; Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie Oppure è possibile concorrere con una laurea (L) in L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-41 Statistica. Un segnale positivo per l’efficienza amministrativa e per lo sviluppo del territorio.