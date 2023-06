Camerota: punta ad implementare il centro di raccolta RAEE

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha deciso di partecipare al Bando RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), in relazione alla Misura A, mediante il progetto dal titolo ” Il meglio dei Raee”.

Fondi per implementare il centro di raccolta RAEE

Il contributo previsto fa riferimento dell’Accordo di Programma fra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), i produttori di apparecchiature Elettriche ed elettroniche, le Associazioni delle aziende della raccolta e il Centro di Coordinamento RAEE.

L’obiettivo è quello di incentivare la raccolta dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, limitando il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente e lo smaltimento illegale fuori dai paesi di produzione e/o utilizzo. Il bando finanzia, inoltre, progetti di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, riciclaggio e trattamento tramite i Sistemi Collettivi, che coinvolgono i Centri di raccolta Comunali (CdC) e gli AEE (produttori che immettono sul mercato le apparecchiature).

Il progetto di Camerota

Camerota intende partecipare al bando in questione in relazione alla Misura A che prevede finanziamenti per opere ed acquisto di beni per l’operatività del Centro di Raccolta stesso che non siano già stati effettuati al momento della pubblicazione del presente Bando. Possono fare richiesta di contributo unicamente gli Iscritti all’art. 2 dell’Accordo 2022 che risultino avere, nel momento della presentazione del bando, almeno un Centro di Raccolta (servizio C2) iscritto al CdC RAEE.

Il contributo concesso per ciascuna domanda è pari all’85% del costo totale dell’intervento, fino a un importo massimo pari a € 30.000,00 IVA compresa e fino a esaurimento della capienza delle risorse disponibili.

Il progetto di Camerota dal titolo “Il meglio dei Raee”, ha un importo complessivo di € 38.754,75; il contributo per il cofinanziamento a carico del Comune è pari ad € 8.754,75.