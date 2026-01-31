Niko Ragnoamico porta il sorriso al Bambino Gesù: la solidarietà nel nome di Salvo D’Acquisto

La giornata di oggi, a Palidoro, è stata segnata da un filo conduttore unico: l’altruismo. Dopo la solenne commemorazione in onore di Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare, il messaggio di sacrificio e dedizione al prossimo ha trovato una nuova e luminosa espressione tra le mura dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’iniziativa, nata per onorare l’eroe che “offrì la sua stessa vita per salvare 22 civili condannati a morte”, si è trasformata in un gesto concreto di solidarietà per i bambini ricoverati e le loro famiglie.

Niko Peduto: il supereroe della gentilezza nei reparti pediatrici

Protagonista indiscusso di questo momento di gioia è stato Niko Peduto, giovane di Altavilla Silentina noto come “Niko Ragnoamico”. Indossando i panni di Spider-Man, Peduto ha agito in veste di ambasciatore del sorriso e promotore del progetto “Costruiamo gentilezza”. La sua presenza ha trasformato l’atmosfera dei reparti, portando un’ondata di spensieratezza e trasformando l’ospedale in un luogo di vicinanza e conforto. Insieme a lui, Pasquale Trabucco, nelle vesti di Mago Pallino – il Dottore Birichino, ha contribuito a regalare istanti di pura allegria ai piccoli pazienti.

Il supporto dell’Unione Insigniti della Repubblica Italiana

L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno dell’Unione Insigniti della Repubblica Italiana (U.I.R.), coordinata dal Vicepresidente Nazionale Franco Graziano. La delegazione, che includeva il Cav. Giovanni Carella, il Cav. Giacomo Currò, il Cav. Silvio Scanu e i Luogotenenti Cav. Cosimo Corso e Antonino Spadaro, ha testimoniato come i valori istituzionali possano tradursi in sostegno umano. La sinergia tra i rappresentanti dell’U.I.R. e il personale sanitario, guidato dal Professor Francesco De Peppo, Direttore della Chirurgia Pediatrica, ha permesso la riuscita di una giornata in cui la memoria storica si è fusa con la speranza.

La donazione dei giocattoli e il valore della comunità

Oltre alla presenza dei “supereroi”, la solidarietà si è manifestata attraverso una generosa donazione di giocattoli destinata ai bambini del distaccamento di Palidoro. Questo gesto, sostenuto dai soci dell’U.I.R. e da numerosi collaboratori, ha rappresentato il coronamento di un’iniziativa che mira a non lasciare soli i più fragili. Il passaggio di Niko Ragnoamico tra i letti dell’ospedale ha lasciato un segno tangibile di quanto la gentilezza possa essere uno strumento potente di cura e conforto per chi affronta percorsi terapeutici complessi.