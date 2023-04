Nel Cilento una giornata di screening gratuito della tiroide dedicato alle studentesse delle scuole medie

Un’importante iniziativa di prevenzione si sta svolgendo nel territorio di Camerota e Centola, grazie all’organizzazione del circolo nautico Astrades e dell’associazione Carmine Speranza onlus, con il patrocinio del Comune di Camerota.

L’appuntamento

Si tratta di una giornata di screening gratuito della tiroide, dedicata alle studentesse delle terze medie delle due località.

L’appuntamento è fissato per il 29 aprile presso i locali dell’Area Marina Protetta in località Porto a Marina di Camerota. Le studentesse delle scuole medie di Camerota saranno accolte a partire dalle ore 15:00, mentre per le scuole medie di Centola l’appuntamento è alle ore 17:00.

Ecco a chi è rivolta la giornata

L’iniziativa è rivolta alle giovani studentesse, ma è aperta a tutte coloro che vogliano sottoporsi all’esame. Si consiglia di prenotarsi in anticipo per garantirsi la partecipazione all’evento. Inoltre, se si è già effettuato in passato un esame della tiroide, è consigliato portare i risultati in visione, in modo da fornire una panoramica completa della propria salute tiroidea.

L’importanza della prevenzione

La prevenzione della tiroide è di fondamentale importanza, in quanto questa ghiandola svolge un ruolo cruciale nel regolare il metabolismo, il peso corporeo, la temperatura corporea e l’umore. Le disfunzioni della tiroide, come l’ipertiroidismo e l’ipotiroidismo, possono causare una serie di sintomi e problemi di salute, ma spesso sono asintomatiche nelle fasi iniziali.

Proprio per questo è importante sottoporsi a controlli periodici e adottare uno stile di vita sano che favorisca la salute della tiroide.

L’iniziativa promossa dal circolo nautico Astrades e dall’associazione Carmine Speranza onlus offre un’opportunità preziosa per le giovani studentesse di Camerota e Centola di sottoporsi a un controllo gratuito della tiroide e di sensibilizzarsi sull’importanza della prevenzione.

Le info utili

Per ulteriori informazioni e per prenotarsi, è possibile contattare Cristina al numero 3939037307.