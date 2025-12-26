Naspro cilentano: la ricetta e i segreti della glassa bianca della tradizione

Ecco la ricetta originale del naspro cilentano: come preparare la tipica glassa bianca per decorare i dolci delle feste con zucchero, acqua e limone

A cura di Angela Bonora
Naspro cilentano

Il naspro rappresenta l’elemento distintivo della pasticceria tradizionale del Cilento, una glassa finissima capace di impreziosire ogni tipo di preparazione. Che si tratti di celebrare il Natale, la Pasqua o il Carnevale, i dolci ricoperti di naspro sono da sempre i protagonisti assoluti delle tavole in festa. Questa preparazione consiste in un composto di zucchero lavorato a temperature precise, fino a ottenere una glassa morbida, liscia e dal colore bianco candido.

Nell’antica tradizione locale, il naspro era considerato l’ingrediente principe per rifinire una vasta gamma di prelibatezze: dai classici taralli alla zita ai biscotti, passando per ciambelle e soffici quadrotti di pan di spagna.

Gli ingredienti della tradizione

Per realizzare il naspro secondo la ricetta originale, sono necessari pochi elementi naturali, la cui combinazione richiede però precisione e cura nella scelta delle dosi:

  • 1 kg di zucchero
  • 150 ml di acqua (circa un bicchiere)
  • Succo di un limone

Questi componenti, seppur semplici, danno vita a una delle ricette più antiche tramandate di generazione in generazione, preservando un sapore unico che caratterizza i dolci dell’antica tradizione cilentana.

Il procedimento: una lavorazione lenta e certosina

La preparazione del naspro non è solo una questione di ingredienti, ma di tecnica e pazienza. Il processo inizia ponendo lo zucchero sul fuoco insieme all’acqua e al succo di limone. La cottura richiede una “lavorazione lenta e certosina” per garantire che lo zucchero si sciolga correttamente senza caramellare eccessivamente.

Il segreto della riuscita risiede nel monitoraggio della densità: la soluzione di acqua e zucchero in ebollizione può considerarsi pronta solo quando il composto “fila”. È proprio questo il momento esatto in cui bisogna intervenire con la lavorazione manuale.

La finitura e il punto di bianco

Una volta raggiunta la giusta consistenza, il composto deve essere lavorato energicamente con una spatola. Questa fase è fondamentale per trasformare lo sciroppo in una glassa vera e propria. Il risultato finale è considerato perfetto quando la glassa raggiunge un elevato punto di bianco e una superficie perfettamente liscia, pronta per essere stesa sui dolci tipici.

Grazie a questa tecnica, il naspro avvolge i dessert garantendo una consistenza morbida e un’estetica impeccabile, mantenendo viva l’eredità gastronomica del Cilento.

