Cronaca

Montesano sulla Marcellana, minorenne precipita dal balcone: elitrasportata d’urgenza al Ruggi

La giovane è attualmente ricoverata a Salerno dopo un volo di sette metri dal secondo piano

Erminio Cioffi
Elisoccorso

Grande apprensione nel pomeriggio a Montesano sulla Marcellana, dove una ragazza minorenne è precipitata da un balcone posto al secondo piano di un’abitazione cadendo da un’altezza di circa sette metri. L’impatto con il suolo è stato particolarmente violento e la giovane ha riportato gravi traumi.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Gli interventi

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’episodio. Le condizioni della ragazza vengono monitorate dai medici del nosocomio salernitano.

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