Montecorice, turisti in difficoltà a largo delle Ripe Rosse: salvati da bagnino

Attimi di apprensione questo pomeriggio, intorno alle 18.30, nella frazione Casa Del Conte del Comune di Montecorice. Sulla spiaggia di Baia Arena, in prossimità delle Ripe Rosse, due uomini non del posto si sono trovati in evidente difficoltà nel rientrare verso la riva, distante 150 metri, a causa della forte corrente marina.

I soccorsi

Scattato l’allarme è prontamente intervenuto sul posto il bagnino del lido “La Baia del Sole”, Giovanni Ciongoli, che è riuscito tramite baywatch a soccorrere i malcapitati trasportandoli fino alla riva per i primi soccorsi. Presente anche un’ambulanza del 118, ma per i due signori solo tanta paura. Le loro condizioni di salute, infatti, non preoccupano.

Decisivo è stato il tempestivo soccorso in mare che ha evitato che i due potessero essere trasportati ancora più a largo.