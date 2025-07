Montano Antilia in campo contro gli incivili: ok alle foto trappole

Montano Antilia in campo contro gli incivili; il Comune retto dal sindaco Luciano Trivelli ha deciso di installare nelle zone a maggior rischio del territorio comunale, un sistema di foto- trappolaggio, per rilevare comportamenti illeciti di abbandono dei rifiuti.

Gli obiettivi

Tale strumentazione consentirà di effettuare efficacemente accertamenti amministrativi e di Polizia Giudiziaria, soprattutto al fine di prevenire e reprimere la violazioni ambientali, e al fine, inoltre, di perseguire la più generale finalità di preservare la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, con lo scopo di accrescere la percezione di sicurezza da parte di tutti i cittadini.

L’Ente ha pertanto individuato i seguenti siti dove posizionare le foto trappole, già a disposizione dell’Amministrazione : Via Giovanni Bovio , incrocio con Via Fontana Vecchia – Montano capoluogo; Ex plesso scolastico località San Vito – Montano capoluogo; Località Lambro nei pressi della Fontana – Montano capoluogo; Bivio Abatemarco – Via Murice; Zona antistante civico cimitero di Massicelle.