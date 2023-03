Pugno duro contro gli incivili: Comune installa foto trappole e avvia monitoraggio del territorio

A Sicignano degli Alburni, anche grazie all’installazione di foto trappole in tutto il territorio, è stato avviato un lavoro che ha l’obiettivo di prevenire e contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Gli operatori ecologici e la Polizia Municipale hanno avviato un’azione quotidiana di monitoraggio e controllo del comune.

Pugno duro contro chi danneggia l’ambiente

Si tratta di un sistema che sta permettendo di individuare e sanzionare chi abbandona rifiuti noncurante del danno causato all’ambiente.

“La percentuale di raccolta differenziata del nostro comune, da diversi anni, supera il 90% e questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione dei cittadini e al lavoro attento effettuato dai nostri operatori ecologici, anche per questo motivo non avremo alcuna pietà per gli incivili” ha fatto sapere il giovane sindaco, Giacomo Orco avvisando i malintenzionati e invitando gli abitanti di Sicignano a denunciare in qualunque momento gli episodi di inciviltà, chiamando ad intervenire le autorità competenti.

I precedenti

In diverse occasioni, sul territorio, sono stati rinvenuti rifiuti, anche ingombranti, come pneumatici, taniche di plastica vuote ed enormi sacchi con all’interno immondizia indifferenziata. Puntualmente è stato avviato l’iter per bonificare l’area in cui tali rifiuti sono stati ritrovati e per risalire agli autori di tali ignobili ed ingiustificabili azioni.