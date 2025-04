Montano Antilia celebra i cent’anni di Sebastiano Galietta che diventa sindaco per un giorno

La comunità di Montano Antilia si è stretta attorno a Sebastiano Galietta per celebrare il suo centesimo compleanno. Per l’occasione festa la palestra comunale, appositamente addobbata, ha ospitato un banchetto che ha riunito amici, parenti e concittadini in un’atmosfera di gioiosa convivialità.

La festa e l’omaggio dell’amministrazione

Accanto a Sebastiano, i figli Giuseppe e Filippo, e le nipoti Anna e Ludovica, tutti visibilmente emozionati per l’importante traguardo raggiunto dal loro caro. L’amministrazione comunale ha voluto omaggiare il festeggiato con un gesto simbolico: la consegna della fascia tricolore, nominandolo “sindaco per un giorno”, e una targa ricordo da parte dell’Amministrazione comunale.

L’elisir di lunga vita

Sebastiano, che per decenni ha lavorato come calzolaio nella bottega del paese, ha svelato con semplicità il suo segreto di lunga vita: “Un bicchiere di vino al giorno”.