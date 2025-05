Sapri: vandali in azione. Il sindaco condanna i “gesti incivili”

Nelle ultime 24 ore, la città di Sapri, è stata teatro di una serie di atti vandalici che hanno causato danni a beni pubblici. Fioriere, piantine e irrigatori sono stati presi di mira, divelti e danneggiati in diverse aree urbane. Questi episodi hanno scatenato numerose reazioni sui social media, dove i cittadini hanno condiviso foto dei danni, esprimendo la propria indignazione.

La condanna del sindaco Antonio Gentile: “Atti di inciviltà”

Nel pomeriggio, è giunto il commento ufficiale del sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che ha condannato fermamente gli accaduti. Senza mezzi termini, Gentile ha definito gli episodi “atti di inciviltà, perpetrati da persone che non vogliono bene al nostro paese”. Ha inoltre sottolineato le difficoltà quotidiane che l’amministrazione affronta per mantenere e migliorare il decoro urbano.

L’appello del primo cittadino: “Il bene comune dovrebbe prevalere”

Nel suo post, il sindaco Antonio Gentile ha voluto rimarcare la frustrazione dell’amministrazione di fronte a tali azioni: «Non sempre l’amministrazione rende partecipe la cittadinanza di tutte le difficoltà che si incontrano quotidianamente per cercare di migliorare il decoro della nostra città. Giornalmente dobbiamo affrontare molto problematiche ma la cosa che più ci infastidisce, la cosa che più sconforta è la inciviltà di persone che non vogliono bene al nostro paese. Fioriere nuove che vengono distrutte, piantine messe nelle aiuole che vengono rubate, irrigatori che giornalmente vengono distrutti. Il bene comune dovrebbe prevalere su tutto, sempre». Un appello chiaro alla responsabilità civica per la tutela del patrimonio collettivo.