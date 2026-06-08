Maxi furto di rame al Palasele di Eboli: impianto fuori uso, a rischio i play-off

Nuovo, pesantissimo colpo al Palasele, preso nuovamente di mira dai ladri in un raid che sta paralizzando l’attività sportiva della struttura. Si tratta del secondo furto di rame avvenuto con modalità analoghe nel giro di poco tempo, a conferma di una vulnerabilità preoccupante dell’impianto.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero agito con estrema facilità, senza ricorrere a tecniche particolarmente sofisticate. I ladri si sono introdotti dal retro della struttura, forzando un ingresso secondario per raggiungere i locali tecnici. Una volta all’interno, hanno agito indisturbati, asportando ingenti quantità di cavi in rame, fondamentali per il corretto funzionamento degli impianti elettrici e di illuminazione della struttura.

Play-off scudetto a rischio per la Feldi Serie A C5

Il danno maggiore, purtroppo, è quello subito dagli atleti della Feldi serie A C5. Il furto ha infatti messo fuori uso l’impianto proprio alla vigilia di un appuntamento cruciale: domani sera è in programma la sfida casalinga valevole per i play-off scudetto contro la Roma.

L’assenza di energia elettrica rende al momento impossibile lo svolgimento del match, gettando nello sconforto la squadra, lo staff tecnico e l’intera tifoseria, che si vede privata di un evento sportivo di fondamentale importanza.

L’intervento del sindaco Conte e le indagini sul raid

Sul posto si è recato tempestivamente il sindaco Mario Conte, accompagnato dai Carabinieri e dalle altre forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi di rito e le indagini per risalire agli autori del raid.

Il primo cittadino, insieme ai tecnici, sta verificando in queste ore la fattibilità di un intervento di ripristino d’emergenza. L’obiettivo è quello di capire se, nonostante la gravità dei danni, sia possibile ripristinare il servizio in tempi strettissimi per permettere il regolare svolgimento della partita, scongiurando così il rischio di un rinvio o di una sconfitta a tavolino che penalizzerebbe gravemente il cammino sportivo della compagine locale.

Scenario Paladirceu e riesplode la polemica sulla sicurezza

La situazione resta in costante aggiornamento; si attendono comunicazioni ufficiali nelle prossime ore in merito all’effettivo svolgimento del match previsto per domani.

Probabilmente si svolgerà al Paladirceu struttura più piccola dove si allena la Feldi. Scoppia nuovamente la polemica sulle telecamere e sorveglianza della struttura.